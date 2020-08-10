"Hayır çarşısı" ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzanıyor Kayseri'de Talas Belediyesince açılan ve yardımseverlerden toplanan ev eşyası, konfeksiyon, ayakkabı, engelli araçları gibi ürünlerin bulunduğu "Hayır Çarşısı" ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Kayseri'de Talas Belediyesince açılan ve yardımseverlerden toplanan ev eşyası, konfeksiyon, ayakkabı, engelli araçları gibi ürünlerin bulunduğu "Hayır Çarşısı" ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019 yılında kurulan çarşı ile 3 binden fazla kişiye ayakkabı ve kıyafet yardımı yapılırken, 6 bin 800 iaşe paketi, 2 bin 300 koli temizlik malzemesi de ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Hayır Çarşısı'nda akülü engelli aracı, tekerlekli sandalye ve ev eşyası gibi ihtiyaçlar da karşılanırken, yeni bebek sahibi olan ailelere de yeni doğan bebek seti hediye ediliyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü vazifesi gördüklerini belirterek, "Kayseri, hayırseverler şehri olarak bilinir. Sağ olsunlar hayırseverlerimiz, Talas Hayır Çarşısı'na da gereken desteği sağlıyorlar. Bu Hayır Çarşısı ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin kıyafetten iaşeye, temizlik malzemesinden ev eşyası ve engelli aracına kadar birçok konuda gereksinimlerini yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çarşı ile toplumsal dayanışmaya katkı sağladıklarını aktaran Başkan Yalçın, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 0 352 503 12 51 numaralı telefonundan bilgi alınabileceğini ve yardım başvurusunda bulunabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA