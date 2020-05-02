Hayır çarşısı, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hayır çarşısı, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor

Hayır çarşısı, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor
02.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:51

Hayır çarşısı, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor Konya'nın Beyşehir ilçesinde hizmet vermeye başlayan hayır çarşısı korona virüs salgını sebebiyle işsiz kalanların yanı sıra ihtiyaç sahiplerine de ayni ve nakdi yardım ulaştırıyor.

Hayır çarşısı, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde hizmet vermeye başlayan hayır çarşısı korona virüs salgını sebebiyle işsiz kalanların yanı sıra ihtiyaç sahiplerine de ayni ve nakdi yardım ulaştırıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Beyşehir Şubesi tarafından mübarek Ramazan ayı münasebetiyle başlatılan Eşrefoğlu Camisi Gönül Köprüsü Kampanyası çerçevesinde hizmet vermeye başlayan çarşıya maddi durumu iyi olanlar temel gıda maddesi, hijyen malzemeleri ve nakdi yardımlarda bulunabiliyor. Çarşıda sergilenen bu yardımlardan ihtiyaç sahibi aileler yararlanabiliyor. Kampanya kapsamında tarihi Eşrefoğlu Camisi'nin kütüphane bölümü hayır çarşısına dönüştürülürken, ihtiyaç sahibi aileler öncelikle İlçe Müftülüğüne müracaat ederek ihtiyaçlarını bildiriyor, gerekli bilgileri alındıktan sonra ise ihtiyaç listesi oluşturularak çarşıya yönlendiriliyor. Hayır çarşısındaki din görevlileri, listede belirtilen ihtiyaç malzemelerini hazırlayarak yardım edilecek kişilere teslim ediyor.

Beyşehir İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayının da gelmesiyle beraber bir destekte bulunabilmek amacıyla harekete geçen Türkiye Diyanet Vakfı Beyşehir Şubesi Yönetim Kurulu'nun böyle bir hayır çarşısının açılması kararını aldığını, İlçe Kaymakamlığı'nın da onayı ile bu kampanyayı ilçe genelinde başlattıklarını söyledi.

Kükrek şöyle konuştu; "Acaba halkımıza 730 yıllık bir caminin gölgesinde hayır hasenat, verenlere ve almak isteyenlere arıcılık yapabilir miyiz' diye düşünürken bu çarşı fikri ortaya çıktı. Ama esas itibariyle bizim bu çarşının ilk nüvesini oluşturan şey; bizim yatılı Kur'an kurslarımızda bulunmakta olan malzemelerdi. Kurslarımızda, öğrencilerimizin evlerinde bulunması sebebiyle durmakta olan malzemeler vardı, pirinç, fasulye, bulgur gibi. Bunları biz önce fakirlere bir dağıtalım dedik, sonra da halkımıza açalım dedik. Halkımız da Allah razı olsun çok büyük bir teveccüh gösterdiler. İnanır mısınız, 10 lira, 20 liradan bin lira, 2 bin liraya kadar nakit destek sağlayanlar oldu. Bazı esnaf kardeşlerimiz, 'biz kuru gıda malzemesi vermek istiyoruz' dediler, onları da kabul ettik, ediyoruz. Ayni ve nakdi tüm yardımları alıyoruz."

Hayır çarşısı, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haber
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı Haber
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haber
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Haber
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı Haber
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor
Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor
Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler
Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
Kapıyı kırıp alabalık tesisine giren boz ayı, karnını doyururken kameralara yakalandı
Kapıyı kırıp alabalık tesisine giren boz ayı, karnını doyururken kameralara yakalandı
Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum
Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı
Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Sibel Can Burak Özçivit Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Bülent Uygun Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Mayıs Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Hayır çarşısı, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 19:35:29. #1.15#
title