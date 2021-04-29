'Hayır Çarşısı' hizmete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Hayır Çarşısı' hizmete açıldı

'Hayır Çarşısı' hizmete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman Belediyesi, il merkezindeki yoksul vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için 'Hayır Çarşısı' uygulamasını hayata geçirdi.

Adıyaman Belediyesi, il merkezindeki yoksul vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için 'Hayır Çarşısı' uygulamasını hayata geçirdi.

Bünyesinde hizmet veren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) aracılığıyla Adıyaman'daki ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, rutin yardımların yanında şimdide 'Hayır Çarşısı' hizmete açtı.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde açılışı gerçekleştirilen 'Hayır Çarşısı'nın açılış törenine katılan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çarşı hakkında kısa bir bilgi verdi. Amaçlarının, ihtiyaç sahibi bireylerin ihtiyaçlarını daha rahat karşılamalarına imkan sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, bu konuda kendilerine destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Başkan Kılınç, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için açtığımız 'Hayır Çarşısı' ilimize hayırlı olsun. Bu çarşı, ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağımız alışveriş çekleri ile istedikleri ürünleri alabilecekleri bir yer olacak. Bu şekilde dar gelirli ailelerimiz giyim ihtiyaçlarını kendi zevklerine göre karşılamış olacak. Toplumsal Gelişim Merkezimiz bünyesinde hizmetlerini sürdürecek olan Hayır Çarşısı'nda çocuk ve yetişkinler için mont, ayakkabı, kazak, tişört gibi çok sayıda giyim malzemesi bulunuyor. Çarşıda yazlık ve kışlık ürünler de yer alacak. İhtiyaç sahibi bireylere 150 TL, ailenin toplamına da en fazla bin TL olacak şekilde dağıtılacak çeklerimizle yapılacak alışverişler için çarşımız hafta içi mesai saatlerinde sürekli açık olacak" diye konuştu.

Sosyal belediyeciliğin önceliklerinden bir tanesi olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, çarşının ilk alışverişinde Muhammet ve Hiranur kardeşlere eşlik etti. Minik kardeşler beğendikleri giysileri tek tek deneyerek kendilerine uyanı aldı. Alışveriş sırasında görüşlerini dile getiren Muhammet ve Hiranur Zengin'in annesi Ayşegül Zengin, yeni uygulamadan dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

'Hayır Çarşısı' hizmete açıldı
'Hayır Çarşısı' hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adıyamanlı esnafın çocuklar için başlattığı 'göz hakkı reyonu' akıma dönüştü!
Adıyamanlı esnafın çocuklar için başlattığı "göz hakkı reyonu" akıma dönüştü!
Mansur Yavaş'ın Ankaralılara müjdesini verdiği 100 milyon liralık destek paketi kapsamında ödemeler başladı
Mansur Yavaş'ın Ankaralılara müjdesini verdiği 100 milyon liralık destek paketi kapsamında ödemeler başladı
Son dakika haberleri: Sokak ortasında öldüresiyle dövüldü
Son dakika haberleri: Sokak ortasında öldüresiyle dövüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Esra Erol Hakan Altun Şeyma Subaşı
Spor Diego Gökhan Töre Cüneyt Çakır Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Hayır Çarşısı' hizmete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:45:12. #1.14#

title