Hayır Çarşısı, 60 bin ailenin yüzünü güldürdü
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Hayır Çarşısı, 60 bin ailenin yüzünü güldürdü

Bağcılar'da yaşayan ve maddi durumu kötü olan aileler, yılda iki kez yazlık ve kışlık ihtiyaçlarını Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı'ndan karşılıyor.

Hayır Çarşısı, 60 bin ailenin yüzünü güldürdü
21.08.2020 10:28 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:32

Hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturan Hayır Çarşısı'ndan bugüne kadar 60 bin 520 aileye toplam 466 bin adet ayakkabı ve kıyafet yardımı yapıldı.

Veren ellerle alan ellerin buluşma noktası olarak 2007 yılında hizmet vermeye başlayan Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı, toplumsal dayanışmaya vesile olmaya devam ediyor. Güneşli Mahallesi'nde bulunan çarşıda; hayırseverler tarafından bağışlanan ve tamı yeni erkek, kadın, çocuk kıyafetleri ile sünnet elbiseleri bulunuyor.

Puan sistemiyle alışveriş yapılıyor

Maddi zorluk çeken aileler, bu imkandan yararlanmak için Bağcılar Belediyesi'ne başvurarak form dolduruyor. Aileler, aldıkları evrakla birlikte gittiği Hayır Çarşısı'nda kişi başına verilen 100 puanla alışveriş yapıyor. Vatandaşlar, en düşük 10 puanlık çoraptan en yüksek olan 200 puanın karşılığındaki ayakkabıya kadar beğenilerine sunulan ürünlerden dilediğini ücret ödemeden alıyor. Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Hayır Çarşısı'na günde ortalama 50-60 kişi uğruyor. İlçe sakinleri, ayakkabıdan pantolona, gömlekten elbiseye kadar yılda iki kez yazlık ve kışlık tüm giyim ihtiyaçlarını karşılıyor. Bununla birlikte ilçede ikamet eden her çocuğa sünnet kıyafeti veriliyor.

Toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyoruz

13 yıl içinde 60 bin 520 aileye 466 bin adet ayakkabı ve kıyafet dağıtıldı. İhtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü vazifesi gördüklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Hayır Çarşımızdan vatandaşlarımıza gereken desteği veriyoruz. Hayır Çarşısı projemiz sayesinde hemşehrilerimiz arasında toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyoruz. Hayırsever kardeşlerimizin de gösterdiği ilgiye de çok teşekkür ederim" dedi.

Sürekli 4 personelin bulunduğu Çarşı, haftanın 5 günü saat 08.30 ile 17.00 arası hizmet veriyor.

Kaynak: Bültenler

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