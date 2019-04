Gaziantep'te "Hediyem Kur'an Olsun" projesinin tanıtımı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında Kur'an-ı Kerim'e ulaşamayan yurt içi ve dışındaki Müslümanlara Kur'an dağıtılacak.

Proje kapsamında İl Müftülüğünde düzenlenen toplantıda konuşan İl Müftüsü Ahmet Çelik, Müslüman olmanın sorumluluğuna ve dünya üzerindeki diğer insanlara da hizmet ulaştırmanın önemine dikkat çekti.

Çelik, Kur'an-ı Kerim ile buluşmanın ve insanları buluşturmanın en kalıcı hizmetlerden olduğunu vurgulayarak, "Her nesil kendi üzerine düşen görevi yapıp gitmiş. Biz de bulunduğumuz yerlerde kalıcı değiliz. Onlar görevlerini yapmışlar, emaneti bize teslim edip gitmişler. Cılız omuzlarımıza bu yük zaman zaman ağır geliyor. Ama hep beraber el ele verip çalışırsak bu yükü hafifletiriz. Elimizdeki yük ağırdır ama kıymetli ve değerlidir. Müslümansak her taraftan haberimiz olması lazım. Her tarafa cılız da olsa bir ses ulaştırmamız lazım. Yapılan hizmetlerin en kalıcısı Kur'an-ı Kerim dağıtımı ve Kur'an-ı Kerim ile buluşturmaktır. Müslümanların kitabı Kur'an'dır. Onun için de Kur'an-ı Kerim ile buluşmayı çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Müftü Ahmet Çelik, "Biz iyiliğin, hayır çalışmalarının yanında olalım ki toplum hayırlı bir toplum olsun." ifadesini kullandı.

Projenin halka duyurulması için Gaziantep'in merkez ilçeleri Şehitkamil ve Şahinbey'deki toplam 30 camide tanıtım amaçlı sergilenecek orta boy Kur'an-ı Kerim ve Mealleri din görevlilerine dağıtıldı.

Camiilerde kurulacak stantlar vasıtasıyla vatandaşlar da kısa mesaj yoluyla "Kur'an" yazıp 4333'e göndererek projeye destekte bulunabilecek.

Etkinlikte 21 görme engelliye dijital Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Kaynak: AA