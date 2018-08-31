Hayfa'da Irkçılığa Karşı Protesto

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde İsrail vatandaşı Filistinliler ile bir grup Yahudi aktivist, ülkede yükselen "ırkçılık" dalgasını protesto etti.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi'nin (YATK) desteğiyle organize edilen gösteriye bazı Yahudi insan hakları dernekleri ile sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Hayfa'nın Kiryat Hayim sahilinde düzenlenen eylemde, göstericiler "eşitlik ve adalet" çağrısı yaptı.

İsrail hükümetinin halkı ırkçılık ve ayrımcılığa teşvik ettiğini belirten göstericiler, üzerinde "Irkçı şiddete hayır", "Kışkırtmacı hükümete hayır" şeklinde ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Göstericiler adına bir konuşma yapan Reca Zaatire isimli İsrail vatandaşı Filistinli, ırkçılığa teslim olmayacaklarını ve alışmayacaklarını söyledi.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin ülkenin sahipleri olduklarını, kimsenin reayası olmadıklarını ve misafir konumunda da bulunmadıklarını vurgulayan Zaatire, Filistinliler olarak ülkelerinde onurlu ve eşit şekilde yaşama hakları olduğunu ifade etti.