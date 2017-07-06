Haydi Yıldızlar Şampiyonluğa

Ege Bölgesi şampiyonu ekibin hedefi turnuvaya katılacak 26 ekibi geçerek Türkiye Şampiyonu olmak

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Ege Bölgesi Şampiyonası'nda İzmir Zeybek oyunuyla birinciliği elde eden Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, şimdi de ülke şampiyonluğuna odaklandı. Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun (THOF) düzenlediği Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na katılacak. 7-8-9 Temmuz'da Yalova'da düzenlenecek şampiyonaya Adana, Amasya, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Artvin, Bayburt, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Muş, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Van, Tekirdağ, Tokat, Trabzon'dan 26 ekip katılacak. 'Geleneksel Düzenlemeli Dal' kategorisinde yarışacak Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 'İzmir Yöresi' oyunlarıyla sahne alacak. Aylardır çalışmalarını aralıksız sürdüren Ege Bölgesi şampiyonu ekibin hedefi rakiplerini geride bırakarak ülke şampiyonu olmak.

BÜYÜK GURUR

Ülke şampiyonluğu için mücadele edecek ekibe başarılar dileyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, "Halk oyunları ekibimiz bugüne kadar aldığı birçok başarıyla gurur kaynağım oldu. Daha çok çalışarak daha büyük başarılar kazanacaklarına yürekten inanıyorum. Önce İzmir il birincisi sonra Ege Bölge birincisi olan ekibimizden şimdi Türkiye birinciliği bekliyorum. Yürekten kutluyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

