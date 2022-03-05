HAYDİ uygulaması tırmanış yaparak tanıtıldı - Haberler

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HAYDİ uygulaması tırmanış yaparak tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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HAYDİ uygulaması tırmanış yaparak tanıtıldı

Sivas'ta Jandarma ekipleri dağcılar ile birlikte tırmanış yaparak HAYDİ uygulaması hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta Jandarma ekipleri dağcılar ile birlikte tırmanış yaparak HAYDİ uygulaması hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Gezengözler Doğa Koruma, Dağcılık ve Spor Kulübü ekipleri anlamlı bir etkinliğe imza attı. HAYDİ uygulamasının tanıtımı amacıyla Kızılkavraz köyü sırtlarında bulunan bin 758 rakımlı Gezengözler tepesi zirvesine 12 kilometre yürüyüş gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri ve dağcılar 560 mt irtifaya tırmandı. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından HAYDİ uygulamasının ve 5199 sayılı kanun kapsamında hayvan hakları ile ilgili katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Ardından katılımcıların telefonlarına uygulamanın yüklenmesi sağlanarak yürüyüş tamamlandı. - SİVAS

HAYDİ uygulaması tırmanış yaparak tanıtıldı

HAYDİ uygulaması tırmanış yaparak tanıtıldı

HAYDİ uygulaması tırmanış yaparak tanıtıldı

HAYDİ uygulaması tırmanış yaparak tanıtıldı

HAYDİ uygulaması tırmanış yaparak tanıtıldı

HAYDİ uygulaması tırmanış yaparak tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Jandarma, Sivas, Yerel, Haberler

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