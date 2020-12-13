HAYDİ polisleri kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi
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HAYDİ polisleri kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi

13.12.2020 15:08 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:18

HAYDİ polisleri kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi Uşak'ta Hayvan Durum İzleme polisleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında sokakta kalan hayvanları besledi.

HAYDİ polisleri kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi

UŞAK - Uşak'ta Hayvan Durum İzleme polisleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında sokakta kalan hayvanları besledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar açıklamıştı. Açıklamalar doğrultusunda hafta içi her gün akşam saat 21.00 - 05.00 aralarında, hafta sonu ise aralıksız Cuma akşamı saat 21.00 - pazartesi günü saat 05.00'e kadar kısıtlamalar geldi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme polisleri, kısıtlamalarda sokak hayvanlarını unutmadı. HAYDİ ekipleri, kentin bir çok noktasında bulunan hayvan mama ve su kaplarına mama ve su doldurdu. Ayrıca ekipler, sokakta bulunan hayvanları severken, elleriyle besledi.

HAYDİ polisleri kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi
HAYDİ polisleri kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi
HAYDİ polisleri kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi
HAYDİ polisleri kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi
HAYDİ polisleri kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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