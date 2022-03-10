Haydi Menteşe Ukrayna için el ele - Haberler

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Haydi Menteşe Ukrayna için el ele

Bültenler - Güncel
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Haydi Menteşe Ukrayna için el ele

Ukrayna Büyükelçiliği ve Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Ukrayna'daki vatandaşlar için insani yardım kampanyası başlatıldı.

Ukrayna'daki savaş mağduru vatandaşların kuru gıda, konserve, giysi, ayakkabı, yorgan, battaniye, bebek bezi, kâğıt havlu, el feneri ve powerbank gibi ihtiyaçlarına yönelik Ukrayna Büyükelçiliği ve Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından başlatılan kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız yardımlarını Menteşe Belediyesi'ne elden teslim edebilirler.

Kampanyada belirtilen ihtiyaç malzemeleri dışında kısa zamanda bozulabilecek ya da kırılabilecek ürünler kabul edilmeyecek. Haydi Menteşe şimdi Ukrayna için dayanışma zamanı.

Bültenler / Güncel

Ukrayna, Savaş, Güncel, Haberler

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