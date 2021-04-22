Haydi Lüleburgaz!

23 Nisan saat 20.21'de 30 ayrı noktada kurulan ses sistemleriyle İstiklal Marşı çalınacak. Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkon ve pencerelerinden Türk Bayraklarıyla okuyacak.

Lüleburgaz Belediyesi'nin korona virüs salgını nedeniyle bu yıl dijital ortamda gerçekleştirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 30. Uluslararası Çocuk Şenliği etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikler korona virüse rağmen büyük bir coşkuyla devam ederken, yarın Lüleburgaz'da anlamlı bir etkinliğe imza atılacak. Bu kapsamda saatler 20.21'i gösterdiğinde Lüleburgazlılar balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okuyacak.

30 ayrı noktaya ses sistemi

Bu doğrultuda Lüleburgaz Belediyesi kentin dört bir yanında toplam 30 ayrı noktaya ses sistemi kuracak. Saat 20.21'de bütün ses sistemlerinden eş zamanlı olarak çalınacak İstiklal Marşı'yla vatandaşlar bu coşkuya ortak olacak.

Kaynak: Bültenler