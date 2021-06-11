Haydi, Kocaeli spor şölenine
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Haydi, Kocaeli spor şölenine

Haydi, Kocaeli spor şölenine
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şöleni, herkesin eğlenmesi, spor yapması ve çocukların oynayıp doyasıya hoş vakit geçirebilmesini amaçlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü'nün organize edeceği spor şöleni başlıyor. Tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı şölen, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü düzenlenecek. Şölende sporcular da yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.

ÖZGÜVEN SAHİBİ BİREYLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spor şöleniyle, herkesin eğlenmesi, spor yapması ve çocukların oynayıp doyasıya hoş vakit geçirebilmesini amaçlıyor. Sevgi ve hoşgörü hislerinin kuvvetlendirilmesi amaçlanan spor şöleninde, özgüven sahibi bireylerin sporun evrensel dili ile pekiştiği Türkiye'nin en büyük şölenlerinden biri olacak.

ÇOCUK AKTİVİTELERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek şölen, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki Vinsan Açık Çim Saha'da herkese açık olacak ve ücretsiz gerçekleşecek. Spor şöleni, Ayak Tenisi Şampiyonası'nın yanı sıra Masa Tenisi, Eğlenceli Atletizm, Floor Curling ve Geleneksel Çocuk Oyunları gibi etkinliklerden oluşuyor.

"ÇOCUKLARIMIZ ÇOCUK OLMANIN TADINI ÇIKARAK"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye'nin benzer nitelikteki en büyük spor şölenini düzenlediklerini belirterek ''Amacımız çocuklarımız, gençlerimiz başta olmak üzere herkesi spor yapmaları için teşvik etmektir. Spor yapmayanlar şölen vesilesiyle spor yapmaya başlayacak. Çocuklarımız çocuk olmanın tadını çıkarak. Tüm vatandaşlarımızı ücretsiz spor şöleni etkinliklerine bekliyoruz'' dedi.

Kaynak: Bültenler

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