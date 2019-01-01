Haydi Kızlar Yönetime Projesi Yüreklendirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Haydi Kızlar Yönetime Projesi" 2017 Şubat ayından bu yana 2 bin öğrenciye ulaştı.

Kız öğrencilerin yönetimlerde daha etkin rol alması amaçlayan proje, Gaziantepli kız öğrencileri yüreklendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kız öğrencilerle deneyimini paylaştı.

Kararlılığıyla, özgüveniyle şehrin ilk kadın milletvekili, bölgenin ilk kadın bakanı, ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı kimliğiyle örnek olan Fatma Şahin, kendisi gibi kadın yöneticilerin yetişmesi için kollarını sıvadı. Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilk döneminde kadın ve kızlara verdiği önemi çalışmalarına yansıtan Şahin, öncelikle çalışma arkadaşlarını kendi alanında uzman kadınlardan seçti. Türkiye'de ilk kez Fen İşleri Daire Başkanlığı görevine bir kadını getiren Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı, Makine İkmal ve Bakım ve Onarımı Daire Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı görevini hemcinslerine yöneticilere bıraktı. Ayrıca 19 şube müdürlüğünde kadın yöneticilerin görev aldığı Büyükşehir, bu örnek duruşunu Haydi Kızlar Yönetime Projesi'yle anlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından uygulamaya alınan Haydi Kızlar Yönetime Projesi, kız öğrencilerin yönetimlerde daha etkin rol alması, kadın yöneticilerin kız öğrencilere rol model olması, kendilerinin de emek ve çaba harcadıkları takdirde şehir yönetiminde kadınların yer alabilecekleri konusunda yüreklendirmeyi amaçladı.

Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullardan 11'inci ve 12'nci sınıf kız öğrenciler belediye araçlarıyla okullarından alınarak Büyükşehir Belediyesi'ne getirildi. Öğrenciler, Meclis Salonu'nda Başkan Fatma Şahin'in ev sahipliğinde ağırlandı. Proje çerçevesinde düzenlenen toplantılarda Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, deneyimlerini kız öğrencileriyle paylaştı. 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefleyen proje doğrultusunda yürütülen çalışmalar devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA