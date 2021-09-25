Haydi Kızılcahamam Tasarrufun Altın Olsun - Haberler
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Haydi Kızılcahamam Tasarrufun Altın Olsun

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Haydi Kızılcahamam Tasarrufun Altın Olsun

Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Birimi tarafından "Tasarrufun Altın Olsun" tasarruf yarışması düzenlenecek.

Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Birimi tarafından "Tasarrufun Altın Olsun" tasarruf yarışması düzenlenecek. 31 Ekim Dünya Tasarruf Haftası ve İlçemizin Sıfır Atık Projesinde Pilot İlçe olması nedeniyle sıfır atığın genel ilkelerinden bir tanesi olan tasarruf ve israfın önlenmesi konusunda bir yarışma yapılacak. Ekim ayı içerisinde elektrikten yapılması planlanan tasarruf ile alışkanlıklarımızın artması, gelecek nesillerin tasarrufa önem vermesi ve boşa harcanan elektriklerin kapatılması alışkanlığını sağlamak olacak. Yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimizin kendi ailesine ait Ekim ayı ev elektrik faturası ve bir önceki (Eylül) ayı faturasını yarışma jürisine teslim etmesi yeterli olacakYarışmaya merkez mahallelerimiz ( Karşıyaka, Yenice, Akçay, İsmetpaşa ve Kemalpaşa Mahallelerinde) ikamet eden öğrenciler katılabilecekler. Yarışmaya başvurular 28 Ekim 2021 Perşembe günü Saat 16: 00'a kadar Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Birimine yapılabilecektir. Yarışma sonucu ise 31 Ekim 2021 Pazar günü yani Dünya Tasarruf Gününde açıklanacaktır. İlk 3'e giren yarışmacılardan;

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