Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen, "Haydi Karacabey Çanakkale'ye" projesi kapsamında ilk kafile Çanakkale'ye uğurlandı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, Çanakkale ruhunun daha iyi anlatılabilmesi için bu gezilerin önemine dikkat çekti.

"Haydi Karacabey Çanakkale'ye" sloganı ile başlattıkları kampanyayla Çanakkale Şehitlikleri'ni vatandaşlara gezdirmeyi planladıklarını söyleyen Özkan, "İlk etapta beş bin kişilik yaptığımız ihale sonucunda, gitmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Çanakkale Şehitliği'ne götürmeyi amaçlıyoruz. Burada milli şuura ve milli tarih anlayışına vurgu yapmak istiyoruz." dedi.

Daha sonra ilçeden ilk kafile Çanakkale'ye doğru yola çıktı.