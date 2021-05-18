Haydi gençler; sizin de dikili bir ağacınız olsun
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Haydi gençler; sizin de dikili bir ağacınız olsun

Haydi gençler; sizin de dikili bir ağacınız olsun
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeniden yeşil kimliğini kazanması yolundaki çalışmalarına Bursalı gençleri de dahil ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeniden yeşil kimliğini kazanması yolundaki çalışmalarına Bursalı gençleri de dahil ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak düzenlenen 'Senin Ağacın Senin Geleceğin' kampanyasına katılan gençler, ücretsiz olarak bir ağacı sahiplenebilecek.

Bursa'nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir şehir olması için çevre yatırımlarına ağırlık veren, kente büyük ölçekli park ve yeşil alanlar kazandıran Büyükşehir Belediyesi, gençler arasında doğa konunda farkındalık oluşturulması maksadıyla farklı bir kampanyanın startını verdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlanan 'Senin Ağacın Senin Geleceğin' temalı kampanya https://seninagacin.bursa.bel.tr/ adresinden başvuran gençler, ücretsiz olarak bir ağacı sahiplenmiş olacak. Kampanyaya katılan gençlerin ağaç sahiplenme sertifikaları dijital ortamda isme özel hazırlanıp, katılımcılara ulaştırılacak. Ağaç sahiplenen gençler bu sertifikayı kendi sosyal medya hesaplarında paylaşarak, doğa ve çevre konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Kampanya kapsamında gençlerin sahipleneceği fidanlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURKENT A.Ş. iş birliğiyle vasfını yitirmiş ve kullanılmayan maden alanları ve hafriyat toplama sahalarına dikilecek. - BURSA

Haydi gençler; sizin de dikili bir ağacınız olsun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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