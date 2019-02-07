Haydi Gençler Sahaya!

Karşıyaka Belediyesi'nden basketbol turnuvası

Belediye tarafından ilan edilen 'Atatürk ve Gençlik Yılı' kapsamındaki etkinlik, 12 Şubat Salı günü, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılacak.

HERKESE AÇIK

Eleme usulüyle yapılacak turnuva sonunda dereceye girecek takımlara törenle madalyaları takdim edilecek. Herkese açık ve ücretsiz olan organizasyona katılım ve detaylar için, 0549 522 02 27 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

SPOR KENTİ KARŞIYAKA

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Son bir yılda düzenlediğimiz etkinlik ve organizasyonlarla 300 bin kişiye spor yaptırdığımız Karşıyakamızda, yeni yıla da hızlı başladık. 'Atatürk ve Gençlik Yılı' kapsamında gerçekleştireceğimiz turnuvaya, başta gençlerimiz olmak üzere, tüm basketbolseverleri bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler