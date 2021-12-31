HAYDİ ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, kış koşullarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşların bu konuda duyarlılığını artırmak amacıyla kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Sokak hayvanları için çalışma harekete geçen HAYDİ polisleri, kentte yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının yoğunlukta bulundukları alanları belirledi. Ardından üzerine 'HAYDİ' yazılı polis otomobili kentin farklı bölgelerindeki bu alanlara ulaşan ekipler sokak hayvanları için mama bıraktı. - AYDIN