'Haydi Çocuklar Sinemaya Gidiyoruz' etkinliği

30.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:05

Malatya'da öğrencilere ücretsiz gösterilen 'Rafadan Tayfa: Göbeklitepe' sinema etkinliği ilgi ile gerçekleşti.



'Haydi Çocuklar Sinemaya Gidiyoruz' sloganıyla Yeşil Sinemanın beş ayrı salonunda gerçekleşen etkinliğe ilgi gösteren öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Heyecan dolu maceralarıyla çocukların en çok sevdiği çizgi film karakteri olan Rafadan Tayfa: Göbeklitepe'yi izlemek için sinema salonlarına akın eden öğrencilerin mutlu oldukları görüldü. Animasyon türünde ve 1.5 saat süren filmle keyifli bir gün geçiren çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı.



Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın 2019-2020 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline devam eden öğrencilere karne hediyesi olan ücretsiz sinema izlenmesiyle ilgili değerlendirme yapan ve çocuklarla ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, karne hediyesi olarak düzenledikleri ancak deprem olayından sonra çocuklara bir nevi psikolojik destek özelliği de taşıyan etkinliğe gösterilen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Çocukların sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklerine bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Başkan Çınar, "2019-2020 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çocuklarımıza karne hediye olarak düzenlediğimiz sinema etkinliğimize katılımın üst seviyede olması bizleri mutlu etmiştir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal ve kültürel aktivitelere katılmalarını artırmak, onların hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerine destek olmak amacıyla gerek fiziksel yatırımlar gerekse de bu tür sosyal sorumluluk projelerimizle farkındalık yaratıyoruz. Karne hediyesi olarak planladığımız sinema etkinliğimizin, ülkemizi ve bölgemizi derinden sarsan, 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından gerçekleşmesi de bir nevi çocuklarımıza yönelik psikolojik destek olarak ta görmekteyiz. Çocuklarımıza hem karne hediyelerini veriyoruz hem de deprem stresinden kurtulmaları içinde bir nebzede olsa katkı sunmuş oluyoruz. Normal hayat akışı başta çocuklar olmak üzere tüm bireyler için çok önemlidir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu noktada elimizden geleni yapıyoruz ve faydalı hizmetlerin altına imza atmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız bizim en kıymetli hazinelerimizdir, onlara yapılan yatırımların hiçbiri boşa değildir. Bütün çocuklarımız mutlu olmayı hak ediyor, onların bir tebessümü her şeyden kıymetlidir. Çocuklarımız bugün ki etkinlikle hem tarihimizi öğrenecekler hem eğlenecekler hem de bol başarılı ikinci döneme de hazırlanmış olacaklar. Çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını artıran bir etkinliğin altına imza atmaktan ayrıca mutlu olduk. Deprem olayından sonra başlatılan iyileştirme ve psikolojik destek uygulamalarına da katkı sağlayan bugün ki kültürel etkinliğimizin başarıyla gerçekleşmesinde emek sarf eden mesai arkadaşlarımıza, çocuklarını kültürel etkinliklere yönlendiren velilerimize ve salonları tıklım tıklım dolduran çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Bizleri ve öğrencilerimizi güzel bir ortamda ağırlayan Yeşil Sinema'nın sahiplerine ve çalışanlarına da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Etkinliğimiz yarın (31 Ocak Cuma günü) saat 11: 00'de de devam edecektir. Tüm çocuklarımızı sinemaya bekliyoruz." dedi.



Başkan Çınar, konuşmasından sonra öğrencilerle birlikte 'Rafadan Tayfa; Göbeklitepe' animasyon filmini seyretti. - MALATYA

Kaynak: İHA