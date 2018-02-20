Haydi, Çocuklar Sinemaya

Sapanca Çocuk Meclisinin aldığı kararla hayat bulan proje her ay düzenli olarak yapılmaya başlanıldığını belirten Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Eda Bayar "Aldığımız kararları, düzenli olarak yapanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurulduktan sonra birçok sosyal projeye imza attık, bize katkı veren tüm arkadaş ve büyüklerime teşekkür ediyorum. Her platformda bizlerin en büyük destekçisi olan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'e, tüm meclis üyesi ve Sapancalı çocuklar adına ayrıca teşekkür ediyorum. Cumartesi gün yapılacak olan etkinliğimize Sakarya ve Sapanca'daki tüm çocukları davet ediyorum" dedi.

"Şirinler" çizgi sinema gösterimi 24 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 13.00 da Turizm Fakültesi salonunda gerçekleşecek.