HAYDİ, ÇOCUKLAR KURSLARA KAYDA
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HAYDİ, ÇOCUKLAR KURSLARA KAYDA

HAYDİ, ÇOCUKLAR KURSLARA KAYDA
Habermetre - Haberler | Toplum

HAYDİ, ÇOCUKLAR KURSLARA KAYDA Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü yeni dönem eğitimlerine 21 branş ile başlıyor.

HAYDİ, ÇOCUKLAR KURSLARA KAYDA Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü yeni dönem eğitimlerine 21 branş ile başlıyor. Çocuk kulübüne 6 Eylül tarihi itibariyle kayıtlar alınacak. 13 Eylül Pazartesi günü ise dersler başlayacak.

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini sağlaması ve derslerine katkı vermek amacıyla Düzce Belediyesi tarafından açılan Çocuk Kulübü verdiği eğitimlerle il genelinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Çocuk Kulübü pandemi gölgesinde sınırlı kontenjanla başladığı eğitimlere 2021 Eylül itibariyle tedbirleri bırakmadan ancak kontenjanı artırarak başlıyor. 7- 14 yaş grubundaki çocukların hem derslerine hem de zihinsel gelişimlerini sağlayacak eğitimler uzman kadro ile sürdürülüyor. Yeni dönem hazırlıklarını tamamlayan Çocuk Kulübü, 6 Eylül Pazartesi itibariyle kayıt almaya başladı.

21 BRANŞTA EĞİTİM

Robotik Kodlama, Fen Bilimleri, İngilizce, Mutfak, Görsel Sanatlar, Halk Oyunları, Fiziksel Gelişim, Hareket Eğitimi, Ritim, Klarnet, Gitar, Piyano, Keman, Matematik, Değerler Eğitimi, Karikatür, Tasarım, Zeka Oyunları, Satranç Etkili ve Hızlı Okuma ve Modern Dans olmak üzere 21 branşta eğitim verilecek.

ANASINIFI KAYITLARI BAŞLADI

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü bünyesinde ana sınıfı da açılıyor. 5-6 yaş aralığındaki çocuklar için Cimnastik, Görsel Sanatlar, Tasarım, Değerler Eğitimi, Ritim ve Minik Şefler Mutfağı alanlarında hizmet verilecek.

Kaynak: Habermetre

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