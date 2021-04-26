Haydi çocuklar diş taramasına

Ayvalık Belediyesi mahalleevlerinde Ayvalık Dent Diş Polikliniği işbirliğiyle, talepte bulunan 15 yaşına kadar olan çocuklara ücretsiz diş taraması yapılmaya başlandı.

Diş taraması yaptırmak isteyen aileler çocukları için mahalleevlerinin 0 552 771 19 45 numaralı telefonundan randevu alabilecek.

Taramayı gerçekleştiren poliklinik yetkilileri, ilçe genelinde sürdürülecek olan taramalardan 15 yaşına kadar olan Ayvalıklı çocukların ücretsiz yararlanacağınıduyurdu. Yetkililer, "Çocuğunuzun diş fırçalamasını istiyorsanız, kendiniz dişinizi fırçalayın," diyerek anne ve babalara uyarıda bulundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ücretsiz diş taraması ile ilgili başlattıkları çalışmanın çok büyük ilgi gördüğünü belirterek, çocukların bu kampanyadan yararlanması için anne ve babalara çağrıda bulundu. Başkan Ergin, "Mahalleevlerimizde vatandaşlarımız için ücretsiz ağız ve diş taraması başlattık. Çocuklarımız bundan sonra hayata sağlıkla gülümseyecek. Biz vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler