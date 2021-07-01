Haydi çocuklar denize
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Haydi çocuklar denize

Haydi çocuklar denize
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mersin'in Erdemli ilçesinde kırsal mahallelerde eğitim gören öğrenciler, 'Haydi çocuklar denize' projesi kapsamında önce denizle buluştu, ardından izledikleri tiyatro oyunlarıyla gönüllerince eğlendi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kırsal mahallelerde eğitim gören öğrenciler, 'Haydi çocuklar denize' projesi kapsamında önce denizle buluştu, ardından izledikleri tiyatro oyunlarıyla gönüllerince eğlendi. Erdemli Belediyesi tarafından başlatılan proje ile kırsalda yaşayan çocukların, Akdeniz kıyısında bulunan kent merkezindeki çocuklarla aynı imkanlardan yararlanabilmesi hedefleniyor.

Erdemli Belediyesi, sosyal aktiviteleri kısıtlı olan, kırsal mahallelerdeki öğrencilere özel programlar hazırladı. Kırsal mahallelerden alınan öğrenciler güne kahvaltı ile başladı, ardından denizde gönüllerince zaman geçirdi. Denizde keyifli anlar geçiren çocuklar sonrasında ise Erdemli Belediyesi Tiyatro Ekibi'nin hazırladığı tiyatro oyunlarını izleyerek eğlenceli anlar yaşadı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yapılan çalışmalar ile çocukların hayata umutla bakmasına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Tollu, "Erdemli 52 kilometrelik sahil şeridine sahip fakat Erdemli sadece sahilden mütevellit değil, 2 bin rakıma kadar Torosların zirvesine kadar bir coğrafyaya ait. Torosların zirvesinde yaşayan çocuklarımızın denizle buluşması zaman zaman mümkün olmuyor. Biz belediye olarak şimdi Toroslarda yaşayan çocuklarımızı, köylerde yaşayan çocuklarımızı denizle buluşturuyoruz" dedi.

"Bu kentte yaşayan her birey devletin hiçbir imkanından mahrum kalmayacak" diyen Başkan Tollu, "Özellikle kampanyanın ismini 'Haydi çocuklar denize' koyduk. Bugün 4 köyümüzde bulunan çocuklarımızı yani köyden mahalleye dönüşen yerlerde bulunan çocuklarımızı denizle buluşturuyoruz. Bundan sonra bizim 49 tane köyümüz var gerçi sahilde de mahallelerimiz var ama 49 köyümüzde yaşayan tüm çocuklarımızı sırasıyla denizle buluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Denizde gönüllerince eğlenen öğrenciler günün sonunda da kendileri için hazırlanan tiyatro oyunlarını izledi. Öğrenciler unutulmaz bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sinap Mahallesi Muhtarı Necdat Erdoğan, "Gerçekten çocukların böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Hem de böyle bir dönemde çok önemli bir projeydi. Çocuklar gayet mutlu, neşeli. Yoğun demeyelim de yorgun bir yılın sonunda böyle bir etkinlik çok güzel oldu" dedi.

Karayakup Mahalle Muhtarı Ahmet Özger ise, "Kırsaldaki çocuklarımıza böyle bir imkan tanıdığı için, bizlere yardımcı olduğu için ve böyle güzel bir program düzenlediği için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Haydi çocuklar denize
Haydi çocuklar denize
Haydi çocuklar denize
Haydi çocuklar denize
Haydi çocuklar denize

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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