"Haydi Çocuklar Camiye Yarışması" sonuçlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Haydi Çocuklar Camiye Yarışması" sonuçlandı

AA, Hatice Şenses Kurukız - Güncel
 - Güncelleme:

Server Yaşam Vakfı tarafından düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye Yarışması"nda kazananlar belli oldu.

Server Yaşam Vakfı tarafından düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye Yarışması"nda kazananlar belli oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, çocukların hem camide hem de evlerde namaz kılmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye Yarışması"na 165 bin çocuk katıldı.

"Dünya çocukları namazda buluşuyor" çağrısıyla başlayan yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra İsveç, Danimarka, Belçika, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerden de katılım oldu.

Yarışmada dereceye giren çocuklara ödülleri düzenlenen törenlerle verildi.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye "haydicocuklarcamiye.com" adresinden ulaşılabiliyor.

AA / Hatice Şenses Kurukız - Güncel

Çocuk, Namaz, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title