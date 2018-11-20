Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü ile birlikte yürüttüğü "Haydi Çocuklar Camiye Namazını Kıl Puanını Topla Projesi" kapsamında, düzenli olarak camiye gelen çocukları ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, düzenli olarak camiye gelen çocuklarla sabah namazında bir araya geldi. Ardından İslam Düşünce Merkezi (İDE) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, sabah namazı kıldırdı. Namaz sonrasında da tesbihat çekilerek, ilahiler ve kasideler okundu.

Görmez, burada yaptığı konuşmada, gençlerden hayatlarında başarılı olmaları için vakitlerini, zihinlerini ve kalplerini asla boş bırakmamalarını istedi.

Herkese vaktini verimli kullanmasını öneren Görmez, şunları kaydetti:

"Hayatta güzel, iyi, bütün dünyaya faydalı insan olmak istiyor musunuz? O zaman hayatınızda üç boşluk olmayacak. Birincisi zaman ve vakit, ikincisi zihin ve üçüncüsü de kalp boşluğu olmayacak. Vaktinizi, zihninizi ve kalbinizi dolduracaksınız. Vaktinizi daima iyi kullanacaksınız. Zamanınızı dolu dolu geçireceksiniz. Hep iyi işler yapacaksınız. Zihninizi daima dolu bilgiyle, kalbinizi de sevgi, rahmet ve muhabbet ile dolduracaksınız. Kalbinizde devamlı Rabbimiz ve Resulullah Muhammed Mustafa (S.A.V) olacak. Rahmet, sevgi olacak. Zihninizde devamlı ilim olacak. O zaman vaktinizi de doğru geçirirsiniz."

Proje hakkında

Açıklamada, 15 camiden 441 çocuğun katıldığı proje kapsamında, nesli kötü alışkanlıklardan korumak, gelenek ve görenekleri yaşatmak, çocukları camide cemaatle namaza teşvik etmek, güzel ahlakla yetiştirmek, Kur-an'ı Kerim'den ayetler ve Hadis-i Şerifler ezberletilerek hayatlarında uygulamalarının hedeflendiği ve çocukların 40 gün boyunca camiye gelerek bilgilendiği belirtildi.

Proje kapsamında, camiye düzenli olarak gelen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.