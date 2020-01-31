"Haydi Çocuklar Camiye" etkinliğine sömestirde yoğun ilgi

31.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:50

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" etkinliği binlerce çocuğun katılımıyla tamamlandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında 20-30 Ocak tarihlerinde Türkiye'nin farklı şehirlerinde belirlenen camilerde çeşitli etkinlikler yapıldı. Türkiye'nin

41 ilindeki 900 camide yapılan faaliyetlere, projeye kaydolan yaklaşık 10 bin

çocuk katıldı.

Çocuklara camiyi ve namazı sevdirmek amacıyla "Haydi Çocuklar Camiye" yarışmasında puan toplayan çocuklara ödülleri 2 Şubat'a kadar verilecek. 20 Ocak'ta sabah namazıyla başlayıp, 30 Ocak'ta yatsı namazıyla sona eren etkinlikler neticesinde çocuklara bisiklet, tablet, kaykay, kumandalı araba, jenga oyun seti ve futbol topu gibi hediyeler verilecek. Projenin, yıl içinde tatil, bayram ve kandil gibi özel günlerde de yapılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Server

Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Muhammed Fatih Ertaş, çocukların Allah'a ve O'nun rızasına uygun huzurlu bir hayata yaklaşmasına

katkıda bulunmaya çalıştıklarını anlattı.

"Haydi Çocuklar Camiye" yarışmasına katılan,

camide cemaatle namaz kılan, sure ve duaları ezberleyen çocuklara İl Proje

Kurulları tarafından hediyeler verileceğini aktaran Ertaş, sadece çok puan

toplayanları değil etkinliklere katılan bütün çocukları ödüllendirerek

camiyi sevdirmek istediklerini belirtti.

Diyanet

İşleri Başkanlığının bu yıl ilk kez Türkiye'deki tüm camilerde "Camiyi

Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz" adlı projeyi hayata geçirdiğini hatırlatan Ertaş, çocuklara camiyi sevdirmeyi amaçlayan etkinliklerin ülkenin dört bir

yanına yayılmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kaynak: AA