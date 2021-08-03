HAYDİ ÇATALCA ŞİMDİ BİRLİK OLMA VAKTİ…
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HAYDİ ÇATALCA ŞİMDİ BİRLİK OLMA VAKTİ…

HAYDİ ÇATALCA ŞİMDİ BİRLİK OLMA VAKTİ…
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Yüz yıllar boyu acılar bizleri ayrıştırmayı hiç başaramadı, aksine bizleri birleştirerek bir ve birlik olmamızı sağladı.

Yüz yıllar boyu acılar bizleri ayrıştırmayı hiç başaramadı, aksine bizleri birleştirerek bir ve birlik olmamızı sağladı.

Bu duygu ve düşüncelerle şimdi küllerimizden yeniden doğma vakti. Çatalca Belediyemiz, Çatalca Kaymakamlığımız, ve Çatalca Türk Kızılayı Temsilciliğimizle birlikte orman yangınları çıkan bölgelerimize yardım eli uzatmak için tüm Çatalca halkı olarak birlik oluyor ve yardım eli uzatıyoruz.

Öncelikli ihtiyaç olan malzemeler ve malzeme teslim adresleri aşağıda belirtilmiştir. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için şimdiden çok teşekkür ederiz.

#BirlikteÇatalcayız #BirlikOlmaVakti

Öncelikli İhtiyaç Olan Malzemeler :

Gıda Kolisi (Son kullanma tarihi kısa olmamalı), Hijyen Malzemeleri, Yazlık Giyim, Havlu, Nevresim Takımı, İç Çamaşırı, Yorgan - Yastık, Diş fırçası, Diş Macunu, Terlik, Işıldak, Powerbank, El Feneri, Aile Mutfak Seti, Beyaz Eşya, Mobilya ve Kırtasiye Seti. ( Tüm Malzemeler Hiç Kullanılmamış Olması Gerekmektedir. )

Malzeme Teslim Yerleri :

Çatalca Kaymakamlığı - Sosyal Hizmetler Vakfı

Çatalca Belediyesi - Zabıta Müdürlüğü

Türk Kızılayı - Çatalca Temsilciliği

Kaynak: Habermetre

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