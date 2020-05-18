Haydi Bornova balkonlara! Bornova Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma yasağında kutlanacak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu 23 Nisan'da olduğu gibi özel bir programla yaşatacak.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, saat 17.00 - 20.00 arasında üzeri açık otobüsle kent turuna çıkıp, 101. yıl coşkusunu balkonlarında yaşayacak olan vatandaşları selamlayıp bayramlarını kutlayacak.Saat 19.19'da Bornova Cumhuriyet Meydanı, Çamdibi, Pınarbaşı ve Evka – 4'de yapılacak müzik yayını ve Gençlik Marşı eşliğinde vatandaşlar21.00'de balkonlara davet edilecek. Ayyıldızlı bayraklarla donatılan Mustafa Kemal Caddesi'nde bando geçişi yapılacak. Türkiye genelinde olduğu gibi saat 21.00'de tüm Bornovalılarİstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan söyleyip, çalınan marşlara eşlik edecek.

Başkan Mustafa İduğ her anlamda çok özel günlerden geçtiğimizi ifade ederek, "Koronavirüs ve sokağa çıkma yasağı, 23 Nisan'da olduğu gibi 19 Mayıs'ı coşkusunu yaşamaya engel değil. Vatandaşlarımızın evlerinin balkonlarında,bizler ise her zaman olduğu gibi onlar için yine sokaklarda olacağız. Tüm Bornovalıları ellerinde Ayyıldızlı bayrağımızla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler