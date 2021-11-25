'HAYDİ, ALPARSLAN'A DESTEK OLALIM'

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu SMA'li Alparslan Sariboga'nin tedavi kampanyasina destek verdi. Baskan Çerçioglu SMA'li çocugu olan ailelerin yasadiklari sikintilari yakindan bildiklerini söylerken "Haydi, Alparslan'a destek verelim" dedi.

Annesi Habibe Sariboga ve babasi Ömer Sariboga, Alparslan bebegin tedavisi için simdiye kadar gerekli tutarin yüzde 7'sinin karsilandigini ifade etti. Tedavi için 2 milyon 156 bin dolarlik bir tedavi masrafinin ortaya çiktigini söyleyen aile, son günlerde iyice artan dolar kuru yüzünden iyice zor durumda kaldiklarini belirtti. 2 yasindaki çocuklari için Baskan Çerçioglu'nun verdigi destegin mutlulugunu yasayan aile, destek için tesekkür etti.

Baskan Çerçioglu SMA'li çocuklarin tedavi sürecinin çok masrafli ve zor oldugunu, bu çocuklara ve ailelerine gereken destegi her zaman vermeye devam edeceklerinin altini çizdi.

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