HAYDER Benin'de 10 su kuyusu açtı - Haberler
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HAYDER Benin'de 10 su kuyusu açtı

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel
HAYDER Benin'de 10 su kuyusu açtı

Hoca Ahmet Yesevi Derneği HAYDER, hayırseverlerin destekleriyle Benin'de 10 su kuyusu açarak bölge halkının kullanımına sundu.

Hoca Ahmet Yesevi Derneği HAYDER, hayırseverlerin destekleriyle Benin'de 10 su kuyusu açarak bölge halkının kullanımına sundu.

HAYDER'den yapılan açıklamaya göre dernek, 2015 yılından bu yana insani yardım çalışmaları gerçekleştirirken Afrika'da 300'ün üzerinde su kuyusunu ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sundu.

Dernek son olarak hayırseverlerin destekleriyle Benin'de 10 su kuyusu açarak bölge halkının kullanımına sundu.

HAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, "Sahabe efendilerimiz adına, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Benin'de kardeşlerimiz için su kuyuları açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

HAYDER Benin'de 10 su kuyusu açtı

HAYDER Benin'de 10 su kuyusu açtı

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Son Dakika Haberleri
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Haber: HAYDER Benin'de 10 su kuyusu açtı - Haberler
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