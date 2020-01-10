Hayde Hamsi Festivaline

10.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:15

Balıkesir'de 13-17 Ocak 2020 tarihlerinde 1. Hamsi Festivali düzenlenecek. Festival kapsamında kuymak, hamsi ve kara lahana çorbası İkramı yapılacak. Karadeniz müziğinin sevilen sesleri sahne alacak. Balıkesir'de ilk olan bu festivalde Karadeniz'in denizi-doğası-yaylası, hamsisi-muhlaması-kuymağı-tereyağı-peyniri-fındığı, horonu-kolbastısı, sporu-sanatı, kültürü; aklınıza ne gelirse hepsi olacak.



Karadeniz Balıkesir'e taşınıyor



Balıkesir hamsi festivaline hazırlanıyor. Balıkesir'de ilk defa yapılacak olan 1. Hamsi Festivali 13-17 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Balıkesir merkezde Kuvayi Milliye Meydanında (Stadyum karşısı) gerçekleştirilecek festival 14 Ocak Salı günü halka açılacak.



Yöresel ikramlar ve yöresel sanatçılar



Karadeniz'e has yiyeceklerin katılımcılara ikram edileceği festival boyunca İhsan Aydın, Onur Atmaca, Hayri Karagülle ve Ağasarlı Zehra da sahne alacak. Yöresel yiyecekler ile hediyelik eşyaların da yer alacağı festivale katılanlar Karadeniz'in eşsiz güzelliklerine tanıklık edecek.



Hamsi Festivali Programı



14 Ocak Salı günü İhsan Aydın sahnesi ile başlayacak olan Karadeniz coşkusu, 15 Ocak Çarşamba günü karalahana ikramı ve Onur Atmaca konseri ile devam edecek. 16 Ocak Perşembe günü ise Muhlama ikramı ile Hayri Y. Karagülle konseri var. 17 Ocak Cuma festivalin son günü de Hamsi ikramı yapılacak ve Ağasarlı Zehra katılımcıları coşturacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA