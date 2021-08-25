Haydarpaşa mevkisinde dümeni arızalanan konteyner gemisi Ahırkapı'ya demirletildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Cezayir'den Rusya'ya seyir halindeyken Haydarpaşa mevkisinde dümen arızası yapan boş konteyner gemisinin Ahırkapı'ya demirletildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Cezayir'den Rusya'ya seyir halindeyken Haydarpaşa mevkisinde dümen arızası yapan boş konteyner gemisinin Ahırkapı'ya demirletildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cezayir'den Rusya'ya seyir halinde olan 120 metre boyundaki AL SALMY 7 isimli boş konteyner gemisinin Haydarpaşa mevkisinde dümen arızası yaptığı ifade edildi.

Açıklamada konteyner gemisinin, KEGM'nin kılavuz kaptanı ve KURTARMA-11 römorkörünün refakatiyle Ahırkapı'ya demirletildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür