Konteyner gemisi Haydarpaşa açıklarında arızalandı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'dan Poti'ye seyir halindeyken Haydarpaşa açıklarında makine arızası yaşayan Liberya bayraklı 147 metre boyunda MSC OLGA F gemisi, römorkör ile Ahırkapı'ya götürülerek demirletilecek.

Tekirdağ'dan Poti'ye seyir halinde olan Liberya bayraklı 147 metre boyunda MSC OLGA F isimli konteyner gemisi, Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yaptı. 9957 GRT'luk konteyner yüklü gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan ve KURTARMA-9 Römorkörü eşliğinde Ahırkapı'ya demirletilmek üzere çekilmeye başlandı.

(İHA)