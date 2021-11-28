Haydarpaşa Lisesi "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü alanı" oldu - Haberler
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Haydarpaşa Lisesi "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü alanı" oldu

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
Haydarpaşa Lisesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İstanbul'daki Haydarpaşa Lisesi "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak belirlendi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İstanbul'daki Haydarpaşa Lisesi"doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan, tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Haydarpaşa Lisesi, "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edildi.

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AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri

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