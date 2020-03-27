Haydarpaşa Limanı'nda karantina iddiası (1)
HAYDARPAŞA Limanı'na Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatının koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındığı öne sürülüyor.
27.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:52
İSTANBUL DHA- HAYDARPAŞA Limanı'na Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatının koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındığı öne sürülüyor. Geminin etrafından polis önlem aldı.
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Kaynak: DHA