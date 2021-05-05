Haydarpaşa Garı civarında denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi
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Haydarpaşa Garı civarında denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi

Haydarpaşa Garı civarında denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi
Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Haydarpaşa Garı civarında denizde bulunan cesedin Azerbaycan uyruklu Bayram Mammadov'a ait olduğu belirlendi.

Haydarpaşa Garı civarında denizde bulunan cesedin Azerbaycan uyruklu Bayram Mammadov'a ait olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 2 Mayıs saat 15.00'te, Moda sahilinde denize giren bir erkeğin sudan çıkamadığı ihbarı üzerine araştırma başlatıldı.

Araştırma sırasında ulaşılan görgü tanıkları, 25-30 yaşlarında bir erkeğin denize düşen terliklerini çıkarmak için suya girdiği, bir süre çırpınmasına rağmen denizden çıkamadığını aktardı.

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları sonucu, Haydarpaşa Garı civarında denizden bir ceset çıkarıldı.

Cesedin kimliğinin tespiti için Olay Yeri İnceleme Büro Amirliğince çalışma yapıldı.

Çalışmalar sürerken 4 Mayıs'ta, Azerbaycan uyruklu Bayram Mammadov'dan üç gündür haber alamayan arkadaşları, polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine, denizden çıkarılan cesedin fotoğrafı bu kişilere gösterildi.

Arkadaşları, söz konusu cesedin 26 yaşındaki Mammadov'a ait olduğunu teşhis etti.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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