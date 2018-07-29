Haydarpaşa'da Rayların Altından Bizans Dönemi'ne Ait Tarihi Eser Çıktı

Tarihi Haydarpaşa Garı'nda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında rayların altında Bizans dönemine ait tarihi buluntular ortaya çıktı. Tarihi garın son hali ve çıkan tarihi kalıntılar havadan görüntülendi.

RESTORASYON SIRASINDA TARİHİ ESERLER ORTAYA ÇIKTI

Haydarpaşa Garı'nın restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılırken, rayların altında gerçekleşen kazılarda tarihi eserler ortaya çıktı. Restorasyon çalışmaları devam ederken, bir süre önce arkeolojik kazılara da başlandı. Rayların arasında yer alan Haydar Baba Türbesi çevresinde başlatılan çalışmalar, İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

BİZANS DÖNEMİ'NE AİT KALINTILAR

Kazılar sırasında peronların olduğu kısımda ve rayların altında arkeolojik buluntular ortaya çıktı. Buluntuların erken ve geç Bizans dönemine ait kalıntılar olduğu öğrenildi. Rayların altındaki kalıntıların eski liman şehrine ait olduğu tahmin edilirken, sadece rayların altında değil, 300 dönümlük bir alan içinde farklı noktalarda buluntular olduğu kaydedildi.

TARİHİ GAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tarihi garın son hali ve tarihi eserler ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde tarihi kalıntılar ve Haydarpaşa Garı restorasyon çalışmaları görülüyor.