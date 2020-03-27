Haydarpaşa'da gemideki TIR şoförleri karantina yurduna alındı
HAYDARPAŞA Limanı'nda, gemiyle yurt dışından gelen 12 TIR şoförü, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük tedbir kapsamında karantina yurduna alındı.
27.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:10
HAYDARPAŞA Limanı'nda, gemiyle yurt dışından gelen 12 TIR şoförü, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük tedbir kapsamında karantina yurduna alındı.
- İstanbul
Ukrayna'dan gemi ile Haydarpaşa Limanı'na araçlarıyla gelen 12 TIR şoförüne, yurt dışından gelen yolculara uygulanan koronavirüs tedbirleri uygulandı. Gemide yolcu olan 12 TIR şoförü, sağlık ekipleri ve polis eşliğinde otobüse bindirilerek 14 gün kalacakları karantina yurduna götürüldü. Polis, bu nedenle önlem alınca Haydarpaşa Limanı'nda hareketlilik yaşandı.
- İstanbul
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Kaynak: DHA