HAYDARPAŞA'DA GEMİDEKİ TIR ŞOFÖRLERİ KARANTİNA YURDUNA ALINDI
İSTANBUL DHAHaydarpaşa Limanı'nda, gemiyle yurt dışından gelen 12 TIR şoförü, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük tedbir kapsamında karantina yurduna alındı.
27.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:09
İSTANBUL DHA
Haydarpaşa Limanı'nda, gemiyle yurt dışından gelen 12 TIR şoförü, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük tedbir kapsamında karantina yurduna alındı.Ukrayna'dan gemi ile Haydarpaşa Limanı'na araçlarıyla gelen 12 TIR şoförüne, yurt dışından gelen yolculara uygulanan koronavirüs tedbirleri uygulandı. Gemide yolcu olan 12 TIR şoförü, sağlık ekipleri ve polis eşliğinde otobüse bindirilerek 14 gün kalacakları karantina yurduna götürüldü. Polis, bu nedenle önlem alınca Haydarpaşa Limanı'nda hareketlilik yaşandı.
Görüntü Dökümü: --------------Geminin görüntüsü-Polisin önlemi
-otobüsten görüntü
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA