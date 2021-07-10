Haydarpaşa açıklarında kuru yük gemisi makine arızası yaptı
Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yapan "ADNAN H" isimli kuru yük gemisine müdahale için olay yerine kurtarma römorkörü sevk edildi.
Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yapan "ADNAN H" isimli kuru yük gemisine müdahale için olay yerine kurtarma römorkörü sevk edildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası meydana gelen 96 metre boyundaki kuru yük gemisinde bulunan kılavuz kaptanının demir attığı belirtildi.
Açıklamada, "KURTARMA 7 Römorkörümüz ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür