HAYDARPAŞA AÇIKLARINDA GEMİ ARIZASI
KADIKÖY Haydarpaşa açıklarında arızalanan kuru yük gemisine Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma 7 römorkörü müdahale etti.
İstanbul DHA - KADIKÖY Haydarpaşa açıklarında arızalanan kuru yük gemisine Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma 7 römorkörü müdahale etti.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası meydana gelen Adnan H isimli 96 metre boyundaki kuru yük gemisindeki kılavuz kaptan demir attı. Gemine yardım için Kurtarma 7 römorkörü sevk edildi. Gemi çekilerek Ahırkapı açıklarına götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı