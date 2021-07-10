HAYDARPAŞA AÇIKLARINDA GEMİ ARIZASI
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HAYDARPAŞA AÇIKLARINDA GEMİ ARIZASI

HAYDARPAŞA AÇIKLARINDA GEMİ ARIZASI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY Haydarpaşa açıklarında arızalanan kuru yük gemisine Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma 7 römorkörü müdahale etti.

İstanbul DHA - KADIKÖY Haydarpaşa açıklarında arızalanan kuru yük gemisine Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma 7 römorkörü müdahale etti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası meydana gelen Adnan H isimli 96 metre boyundaki kuru yük gemisindeki kılavuz kaptan demir attı. Gemine yardım için Kurtarma 7 römorkörü sevk edildi. Gemi çekilerek Ahırkapı açıklarına götürüldü.

HAYDARPAŞA AÇIKLARINDA GEMİ ARIZASI
HAYDARPAŞA AÇIKLARINDA GEMİ ARIZASI
HAYDARPAŞA AÇIKLARINDA GEMİ ARIZASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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