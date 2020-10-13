Haydari nasıl yapılır? Haydari yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Haydari nasıl yapılır? Haydari yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir?

13.10.2020 09:03 | Son Güncelleme: 13.10.2020 09:07
Haydari nasıl yapılır? Haydari yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir?

Haydari nasıl yapılır? Haydari yapmanın püf noktaları, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, kaç kaloridir, malzemeleri nelerdir?

En sevilen mezelerin olmazsa olmaz lezzetleri arasında Haydari ilk sırada yer alıyor. Haydari hem lezzetli olması açısından hem de hafif bir meze olması açısından yazın oldukça tercih edilen mezeler arasındadır. İşte Haydari nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

HAYDARİ MALZEMELERİ

• 6 yemek kaşığı süzme yoğurt

• 1 tutam dereotu

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 tatlı kaşığı nane

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 dilim beyaz peynir

• 1 diş sarımsak

YAPILIŞI

1. İlk olarak tavaya tereyağını alınarak kızdırılır.

2. Daha sonra naneyi ekleyerek 1-2 tur çevrilir ve ocaktan alınır.

3. Karıştırma kabına süzme yoğurt alınır.

4. Beyaz peynir çatalla ezilerek ufalanır, dereotu ince kıyılır, yoğurdun üzerine ilave edilir.

5. Son olarak naneli tereyağı, ezilmiş sarımsak, tuz eklenerek karıştırılır.

6. Servis tabağına alınarak üzeri zeytinyağı ve dereotu ile süslenir, servis edilir.

PÜF NOKTALARI

Haydarinin içine ceviz içi ekleyebilirsiniz.

Baharatları kendi zevkinize göre ayarlayıp ekleme yapabilirsiniz.

Dereotu yerine maydanoz da ekleyebilirsiniz.

KAÇ KALORİDİR?

Orta büyüklükte 1 kase haydari yaklaşık olarak 300 kaloriye denk gelmektedir.

İlgili Haberler

Barbunya tarifi, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Zeytinyağlı Barbunya Pilaki nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?
Barbunya tarifi, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Zeytinyağlı Barbunya Pilaki nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?
Limonlu kek nasıl yapılır? Limonlu kek yapmanın püf noktaları, faydaları, derin dondurucuda nasıl saklanır?
Limonlu kek nasıl yapılır? Limonlu kek yapmanın püf noktaları, faydaları, derin dondurucuda nasıl saklanır?
Pandispanya keki nasıl yapılır? Pandispanya keki yapmanın püf noktaları, yumurta kokmaması için ne yapılması gerekir?
Pandispanya keki nasıl yapılır? Pandispanya keki yapmanın püf noktaları, yumurta kokmaması için ne yapılması gerekir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Murat Kurum Donald Trump Muharrem İnce Vladimir Putin
Magazin Emrah Özgü Namal Cansu Dere Serdar Ortaç
Spor Samatta Ozan Tufan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Josef De Souza
Daha Fazla Cuma Hatay Milli İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Haydari nasıl yapılır? Haydari yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 09:09:17. #1.15#
title