Kuruçeşme'de aşk
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Kuruçeşme'de aşk

Kuruçeşme'de aşk
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Model Özge Ulusoy'un sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun amcası iş insanı Haydar Çolakoğlu, TV100'ün haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci ile aşk yaşıyor. İşte detaylar...

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Çolakoğlu Metalurji ve Egegaz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Çolakoğlu bir süredir sunucu Ela Rümeysa Cebeci ile aşk yaşıyor. İkili, Haydar Çolakoğlu'nun Kuruçeşme'deki evinde birlikte yaşıyor. Ünlü işadamının yeğeni Faruk Çolakoğlu da magazin dünyasından bir isimle birlikte. Faruk Çolakoğlu'nun ünlü model Özge Ulusoy'la iyi giden bir ilişkisi var.

Kuruçeşme'de aşk
Kuruçeşme'de aşk

Kaynak: Snob Magazin

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