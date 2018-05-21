Haydar Baş'ın Bağımsız Türkiye Partisi Seçimlerden Çekildi

Haydar Baş'ın genel başkanlığını yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 24 Haziran seçimlerine katılmayacağını duyurdu.

LİSTE Mİ OLUŞTURAMADILAR?

24 Haziran seçimine girme hakkı bulunan 11 partiden biri olan Bağımsız Türkiye Partisi'nin listelerin teslim edildiği gün bu kararı alması "Liste mi oluşturamadılar?" sorusunu akıllara getirdi.

ASGARİ ÜCRETİ 5 BİN LİRAYA ÇIKARACAKTI

Daha önce yapmış olduğu açıklamada partisini iktidara taşımak için çok çalıştıklarını ifade eden Haydar Baş, iktidar olmaları durumunda işçilere faizsiz kredi vereceklerini duyurmuş, asgari ücretin de 5 bin liraya çıkarılacağını belirtmişti.