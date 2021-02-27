Hayatta Kalma Oyunu Dinos Reborn Duyuruldu

Yayıncı Vision Edge Entertainment ve geliştirici HardCodeWay, birinci şahıs açık dünya hayatta kalma oyunu Dinos Reborn'u duyurdu.

2022 yılında PC, PlayStation ve Xbox konsolları için çıkacak ayrıca oyunun sayfasında belirtilene göre Türkçe arayüz ve altyazı desteğine sahip olacak.

Dinos Reborn Tanıtım Yazısı

Dinos Reborn, saniyeler içinde avcıdan ava dönüşebileceğiniz, akıl almaz bir hikayeye ve büyüleyici mekaniklere sahip, bilim kurgu ortamında geçen açık dünya birinci şahıs perspektifli bir hayatta kalma oyunudur. Büyük gizemi ortaya çıkarmak için kaçın, gizlice hareket edin, üretin ve savaşın.

Ortam ve Hikaye:

Tarih öncesi çağı Dünya'ya benzeyen bilinmez bir gezegenin tuhaf bir yerinde Kayboldunuz. Kim olduğunuzu veya neden burada olduğunuzu hatırlamıyorsunuz. Keşfettikçe bilinmeyen teknolojilerle karşılaşacaksınız. Bazı teknolojiler size tanıdık gelecek. Diğerleriyse size yabancı gelecektir. Başka insanların bir zamanlar veya hala burada olduğuna dair birçok kanıt bulacaksınız. Bu insanlar medeni veya vahşi olabilir. Bazıları dost canlısı, diğerleri de düşman olabilir.

Yaşadığınız yer artık dinozorlarla dolu. Burada kaç adet türün yaşadığını keşfedin. Gözlemleyin, etkileşin, savaşın veya kaçın.

Bu yerin gizli bölgelerini bulmak ve büyük sırlarını keşfetmek için ipuçları, notlar ve haritalar arayın.

Dinos Reborn Duyuru fragmanı

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Kaynak: Playerbros