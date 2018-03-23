Tümör Hastası Çocuğun, Hayatta Kalabilmesi için 100 Bin Lira Gerekiyor
Sivas'ta bir hafta önce beyninde tümör tespit edilen 8 yaşındaki Sudenaz Doğruyol'un, ameliyatının gerçekleşmesi için 100 bin TL gerekiyor. Küçük kız, hayatta kalmak için hayırseverlerden yardım bekliyor.
Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Sudenaz Doğruyol'un beyninde, geçtiğimiz hafta rahatsızlanınca ailesi tarafından götürüldüğü doktorda tümör tespit edildi.
TÜMÖRÜN ALINMASI İÇİN AMELİYAT GEREKİYOR
Annesi Kezban ve babası Nuh Doğruyol devlet hastanelerinde ameliyatın yapılamayacağını Türkiye'de sadece İstanbul'da yapılabileceğini öğrendi. Bunun üzerine İstanbul'a giden aile özel hastanede yapılan tetkiklerde tümörün beyinden alınması çok zor bir noktada bulunduğunu ancak ameliyatı yapabilecekleri bilgisini aldı.
YAŞAMASI 100 BİN TL'YE BAĞLI
Çocuklarının tedavi edilebileceği haberini alan ailenin sevinci kursaklarında kaldı. Çünkü ameliyatın gerçekleştirilebilmesi için 100 bin TL gerekiyor. Sudenaz'ın beyninde bir hafta önce tespit edilen tümör çok hızlı bir şekilde kız çocuğunu etkiliyor ve bir an önce alınması gerekiyor.
BİR HAFTA İÇİNDE GÖRÜNÜŞÜ DEĞİŞTİ
Beyinde bulunduğu yerde hızlı bir şekilde hasara neden olan tümör minik Sudenaz'ın bir hafta içerisinde görünüşünü değiştirdi. Çaresiz aile kızlarını tedavi ettirebilmek için hayırseverlere seslenip yardım istedi. Anne Kezban Doğruyol yaptığı açıklamada, "Kızım bir anda bu hale geldi. Çok çaresiziz. Ameliyat tek bir hastanede yapılabiliyor. Biran önce onu yatırmamız gerekiyordu. Ancak gerekli parayı bulamadığımız için yatıramadık. Pazartesi gününe kadar parayı bulup yatırmamız gerekiyor. Bizim böyle bir gücümüz yok. Hayırseverlerden Rabbimizin rızası için biz yardım etmelerini istiyoruz." dedi.
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Her şey paramı bu hastahaneler zaten çokça milletten yoluyor birde Hayır yapın suriyelilere bedavaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ugur ture iyi doktor Allah yardimcisi olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ey insanlar herşeyi hazıra beklemwyin.yardım yapacaksanız araştırın azcık.burda yardım yapacazda hesap no yok deyip vicdan yapmayınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hani bu ülkede sağlıkta reform yapılmıştı.hepsi palavra.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Tlf nosunuu verin ben yardım edeyimCevap Yaz 10 Yayından Kaldır