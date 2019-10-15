Hayatta en değerli yatırım eğitimdir

15.10.2019 17:31

Geçen hafta Anadoluhisarı'nda mahallemizde harika bir yerin yapıldığını gördüm ve sordum bir eğitim kurumu olduğunu söylediklerinde çok daha mutlu oldum. Meğerse sahipleri 50 yıllık baba dostumun kızı Yeşim Bilici ve ailesiymiş. Tabi ki bana davet geldiğinde çok daha mutlu oldum ve seve seve yıllardır görmediğim çocukluk arkadaşımın kurumuna gittim.Ne demem gerekiyor bilemiyorum ama eski halini de bildiğim binadan inanın harikalar yaratılmış. Kurumun adı Anka Eğitim ve Danışmanlık.Anka Kuşunun Efsanesini bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Bilmeyenler içinse, küllerinden doğar Anka Kuşu. Sabreden ve emek veren herkes inanışa göre kendi Anka Kuşunu yaratabilmektedir. Bunun için sabırlı olmak, çaba sarf etmek çok önemlidir...

Anka Eğitim ve Danışmanlık Kurumu Neler Yapıyor?

Böyle bir kurumun sadece kazançlarıyla çocuklara eğitim destekleri vereceğini öğrendiğimde ise çok daha mutlu oldum.

Biraz sizinle öğrendiklerimi paylaşayım. Sanat Tarihinden gezilere, makyaj eğitiminden Nlp eğitimine kadar birçok eğitim konusunda uzman olan kişilerden sizlere aktarılacak. Günseli Kato, Eğer eğitime katılamadığınız takdirde eğitimleri Skype ile izleyebiliyorsunuz.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçen projenin ikinci basamağı, 14 Ekim Pazartesi günü Ayasofya Müzesi'nde gerçekleşecek. Bakanlığın seçtiği 100 öğrenci Türkolog Ali Canip Olgunlu'yla müzeyi yakından tanırken, her ay farklı bir kültürel, tarihi mekanla buluşacak.

Anka Eğitim'in amacı; Türkiye'nin kültür elçilerini yetiştirerek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu amaca katkı sağlamak adına geliri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlanacak kitap projeleri de bulunuyor. Hayırseverlerin desteğini de yanlarında hissederlerse çok daha fazla çocuklarımızın yüreklerine dokunacaklar. Belki sizin de çocuklarımıza bir desteğiniz olur. Ne dersiniz?