İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü desteği yürütülen ve çocuklar ile gençlerin internet bağımlılığından kurtarılmasını amaçlayan "Hayatta emniyet almayı öğreniyoruz projesi" Kars'ta başladı.

Kentte Amazonlar Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü koordinatörlüğünde yürütülen proje, valilikler, gençlik ve spor il müdürlükleri, ilçe milli eğitim müdürlükleri, il sağlık müdürlükleri ile özel okulların işbirliğinde 81 ilde devam edecek.

Gençler ile çocukların katılacakları kampta doğada rehabilitesi ve internet oyun bağımlılığı yaşamaması veya bağımlı hale geldiyse rehabilite edilmesi amacıyla başlatılan projede, internet bağımlılığı başta olmak üzere hayatta alınacak emniyet tedbirleri konusunda eğitim verilecek.

Projenin Koordinatörü Gül Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının, bilgisayar, tablet, oyun ve internet bağımlılığından gençleri kurtarmak olduğunu söyledi.

Bu zararlı bağımlılıktan çocukları kurtarmak için erken yaşın önemini anlatan Soydan, "Bazı şeyleri erken yaşta görmek, öğrenmek bir çocuğun elde edebileceği en büyük hazinelerden biridir. Çünkü ağaç yaşken eğilir, ne yazık ki çocuklar şimdilik bu durumdan bir haber, telefon, bilgisayar ve tabletlerine gömülü şekilde yaşıyor. Her evde bilgisayar, tablet, oyun, internet bağımlısı gençler var. Amacımız bu alışkanlıkları en aza indirmek." dedi.

Kaynak: AA