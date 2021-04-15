HayatPark'ta 2'nci etap çalışmaları sürüyor
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HayatPark'ta 2'nci etap çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
HayatPark'ta 2'nci etap çalışmaları sürüyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Öğretmenevleri Mahallesi'nde birinci etabı büyük ilgi gören HayatPark projesinin 2'nci etap çalışmalarını yerinde inceledi.

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Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Öğretmenevleri Mahallesi'nde birinci etabı büyük ilgi gören HayatPark projesinin 2'nci etap çalışmalarını yerinde inceledi.

Konyaaltı Belediyesi'nin Öğretmenevleri Mahallesi'nde halka kazandırdığı 117 dönümlük HayatPark'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İlk etaptaki çalışmaların tamamlanmasının ardından halkın kullanımına açılan ve büyük beğeni gören HayatPark'ın ikinci etap çalışmaları devam ediyor. HayatPark'ın ilk etabındaki koşu ve yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları, tenis kortları, iki adet kafeterya ve yeşil alanlar hizmet vermeye başladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, HayatPark'ta ikinci etap çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Semih Esen, birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Yeni buluşma noktası olacak"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, HayatPark'ın Antalya'ya önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Başkan Esen, Konyaaltı'nın merkezinde yer alan mesire alanın halkın nefes alacağı, doğa ile baş başa bir park alanı oluşturduklarını kaydetti. Esen, "HayatPark'ta çok güzel bir proje hazırladık ve ilk etabını kısa sürede tamamladık. Oksijen kaynağı parkımız, çocukları ile vakit geçirmek, yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlarımızdan ilgi görüyor. İkinci etap çalışmalarında büyük yol aldık. Kalan bölümleri de tamamlanınca, Konyaaltı ve Antalyalı yurttaşlarımızın yeni buluşma noktası HayatPark olacak" dedi.

"HayatPark'ta neler var"

117 dönümlük alana sahip HayatPark, açık otopark alanı, koşu ve yürüyüş yolları, otizm merkezi, ibadethane, idari bina, kültür evi, spor tesisi destek binası, 2 kır lokantası, bir kır kahvesi, yöresel ürünlerin satılacağı 19 satış üniteleri, tenis kortları, basketbol sahası, serbest oyun alanı, yapay göletler, mini spor alanı ve yeşil alanlara sahip. - ANTALYA

HayatPark'ta 2'nci etap çalışmaları sürüyor
HayatPark'ta 2'nci etap çalışmaları sürüyor
HayatPark'ta 2'nci etap çalışmaları sürüyor
HayatPark'ta 2'nci etap çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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