HayatPark Projesi'nin 2. etap çalışmalarında sona gelindi
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HayatPark Projesi'nin 2. etap çalışmalarında sona gelindi

HayatPark Projesi'nin 2. etap çalışmalarında sona gelindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaaltı Belediyesi, HayatPark Projesi'nin 2. etap çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı.

Konyaaltı Belediyesi, HayatPark Projesi'nin 2. etap çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, HayatPark'ta kendisini ziyaret eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Türk Halk Müziği (THM) sanatçısı Sümer Ezgü ile masa tenisi oynadı.

Konyaaltı Belediyesi'nin Öğretmenevleri Mahallesi'nde 117 dönüm mesire alanda gerçekleştirdiği HayatPark Projesi'nde sona gelindi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Projenin ilk etap çalışmalarını tamamladıklarını, 2. etap çalışmalarında ise sona geldiklerini ifade eden Başkan Semih Esen, Antalya'nın merkezinde yeni cazibe merkezi inşa ettiklerini söyledi.

"Antalyalıların yeni buluşma noktası"

HayatPark'ın, Antalya halkı için yeni bir nefes alma alanı olacağını dile getiren Başkan Semih Esen, "Ekiplerimiz HayatPark'ta çok titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. Antalyalılar için yeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Spor alanları, dinlenme alanı, tenis kortları, yürüyüş parkuru ve yemyeşil doğası ile vatandaşlarımızın yeni buluşma noktası HayatPark olacak" dedi. - ANTALYA

HayatPark Projesi'nin 2. etap çalışmalarında sona gelindi
HayatPark Projesi'nin 2. etap çalışmalarında sona gelindi
HayatPark Projesi'nin 2. etap çalışmalarında sona gelindi
HayatPark Projesi'nin 2. etap çalışmalarında sona gelindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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